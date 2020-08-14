Паломница утонула в святом озере в Ленинградской области

В Ленобалсти в озере утонула паломница. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Трагически закончилось паломничество для пенсионерки из Санкт-Петербурга, отправившейся поклониться святым местам в Ленинградской области. Тело женщины нашли воде озера, которое считается святым.

- Информация о теле, находящемся в Дымском озере, поступила в чрезвычайные службы днем 12 августа. Труп заметили паломники, приехавшие в Антониево-Дымский монастырь, - пишет «Оперативное прикрытие».

Приехавшие на вызов полицейские и спасатели извлекли тело. Позднее оказалось, что погибшая - 65-летняя жительница Северной столицы. По словам свидетелей, женщина приехала в монастырь, чтобы посетить святыню и искупаться в озере, вода которого также почитается верующими.

По предварительным данным, следов насильственно смерти найдено не было.

Отметим, что Антониево-Дымский монастырь находится в деревне Красный Броневик Бокситогорского района Ленинградской области.