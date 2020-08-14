Женщина-водитель и собака погибли в лобовом ДТП на трассе «Кола»

Женщина и собака стали жертвами ДТП на Мурманском шоссе. Фото: vk.com/dorinspb

Страшное лобовое ДТП произошло утром на Мурманском шоссе (трасса «Кола») в Кировском районе Ленинградской области. Здесь, возле деревни Дусьево, столкнулись «Рено Логан» под управлением женщины и микроавтобус «Фольксваген», в котором ехали мужчина с женой и их собаки.

- По предварительной информации около 08:10 на 82-м километре автодороги «Кола», водитель - женщина, 1960 г.р., управляя автомобилем «Рено Логан», совершила столкновение с двигавшимся по встречному направлению а/м «Фольксваген Транспортер», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобалсти.

В результате столкновения женщина из «Рено» погибла на месте, а водитель и пассажирка микроавтобуса госпитализированы в тяжелом состоянии.

Однако паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД Кировского района Ленобласти уточняет, что причиной аварии мог стать маневр неустановленного грузовика, который задел «Рено» и вытолкнул его на встречку.

Еще одной жертвой аварии стала одна из двух собак, ехавших в «Фольксвагене».