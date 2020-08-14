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Умер актер из фильма «Битва за Севастополь» Сергей Куницкий, ему было 35 лет

Причину смерти Сергея Куницкого пока не называют
Полина ШандракПолинаШандрак
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Умер Сергей Куницкий.

Умер Сергей Куницкий.

Фото: СОЦСЕТИ

Российский актер Сергей Куницкий, известный по ролям в фильмах «Битва за Севастополь», «Мы из будущего», умер в возрасте 35 лет. Трагедия произошла во время отдыха Куницкого в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Московского губернского театра, где он трудился последние 6 лет.

- Светлый, добрый человек. Яркий, самобытный, с потрясающим чувством юмора и пластикой. Без него невозможно представить многие наши спектакли, - со скорбью вспоминают коллеги.

В театре уход Куницкого назвали непостижимой потерей, которую пока невозможно осознать. Также выразили соболезнования его родным и близким.

Актер родом из Одессы, в 2006 году окончил СПбГАТИ, мастерскую Сергея Черкасского. Служил в «Нашем театре», Театре эстрады имени Аркадия Райкина и театре-студии «Мастерская Томошевского» в Петербурге.

- Серюнечка, родной мой. Я ничего не понимаю…ощущения сна…Мозг не может осознать, что происходит…это все какой-то нелепый сюр, - написала в Instagram актриса Карина Андоленко, отметив, что актер вел здоровый образ жизни.

Возможной причиной смерти актера Сергея Куницкого мог стать оторвавшийся тромб.

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