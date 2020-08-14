Парк Интернационалистов могут урезать ради расширения Южного шоссе

Расширение Южного шоссе вызывает протесты местных жителей. Фото: vk.com/peterburg_krasiv

Вопрос реконструкции Южного шоссе опять привел к скандалу. На этот раз на слушаниях несколько нелицеприятных слов услышали местные жители, которые протестуют против возможного урезания территории парка Интернационалистов в пользу дороги.

- Позиция Центра транспортного планирования - Южное шоссе надо расширять до 4 полос, без этого невозможно построить ни тротуары, ни ливневку, ни пешеходные переходы. Позиция муниципалитета - создание инфраструктуры не должно приводить к сокращению парка строительству дороги прямо под окнами домов, - пишут активисты в группе ВКонтакте «Защитим» парк Интернационалистов.

Там же приложена запись эмоциональной речи директора Центра транспортного планирования Рубена Тертеряна, который заявил, что пусть жители Южного шоссе поживут «в г.... (фекалиях) и станут более нормальными людьми».

Однако позднее чиновник извинился за свою горячность.

Напомним, что по реконструируемому Южному шоссе планируется пустить общественный транспорт, для чего и необходимо расширение.