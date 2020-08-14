Александровская больница возобновила прием пациентов без коронавируса

Александровская больница начала принимать первых пациентов неинфекционного профиля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Александровская больница начала принимать первых пациентов неинфекционного профиля. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

С четверга, 13 августа, в учреждении открыто отделение онкогематологии и химиотерапии, а также отделение медицинской реабилитации.

В понедельник,17 августа, начнется прием экстренных больных в неврологическом и кардиологическом отделениях Регионального сосудистого центра. Возобновится оказание помощи пациентам с гинекологическими и урологическими заболеваниями. А с 24 августа к работе приступят хирургические отделения, отделение челюстно-лицевой хирургии, нейрохирургическое отделение и отделение сочетанной травмы.

- Поэтапность запуска одного из крупнейших стационаров экстренной медицинской помощи связана с графиками проведения дезинфекции и выхода персонала из самоизоляции, - отметили в Смольном.

Несмотря на это, в больнице продолжат оказывать помощь пациентам с коронавирусом. Для них в "красной зоне" выделено 250 коек.

В период пандемии, как рассказали в аппарате губернатора, в Александровской больнице помогли 5500 пациентам с COVID-19.