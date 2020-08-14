Водителя придавило грузовиком с мороженым после ДТП с внедорожником

Водителя грузовика насмерть придавило кабиной. Фото: vk.com/spb_today

Клубы черного и серого дыма окутали перекресток двух проспектов: Кондратьевского и Маршала Блюхера. Днем 14 августа здесь столкнулись внедорожник «Лэнд Ровер» и грузовик с мороженым. От удара водитель последнего выпал из кабины и попал под свой же упавший на бок автомобиль.

- Около 14:20 23-летний мужчина, управляя грузовиком «Исудзу», при повороте налево совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении «Лэнд Ровером» под управлением 58-летнего мужчины. В результате полученных в ДТП травм водитель «Исудзу» погиб на месте, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

И если развозной грузовик с мороженным опрокинулся набок, погубив шофера, то «Ленд Ровер» пробил ограждение, вылетел на тротуар, затем на газон и врезался в дерево. При ударе у машины заклинило педаль газа и двигатель ревел как сумасшедший, выбрасывая клубы черного дыма, пока не кончилось топливо.

Водитель джипа получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.