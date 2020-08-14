В Сертолово появится автовокзал, ж/д платформа и перехватывающие парковки

Для электричек до Петербурга в Сертолово построят станцию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Большой транспортный узел в скором времени появится в городе Сертолово. В этом, одном из ближайших к Петербургу крупных населенных пунктов Ленобласти, планируют построить железнодорожную пассажирскую станцию, автобусный вокзал и сопутствующую инфраструктуру.

- В Сертолово будет транспортно-пересадочный узел, началось проектирование. Место уже выбрано - пересечение Индустриальной улицы и существующих ж\д путей, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

В составе узла появится небольшой автовокзал, ж/д платформа и перехватывающие парковки для машин.

Пересадочный узел станет частью проекта реконструкции ветки Сертолово — Левашово, по которому густонаселенное Сертолово соединят электричкой с Финляндским вокзалом. Это очень актуально, учитывая постоянные пробки на Выборгском шоссе до Петербурга.

Поезд будет заезжать и в центр онкологии имени Петрова в Песочном.