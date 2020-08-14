Деньги из ящика для пожертвований украли в Пулково

В Пулково житель Петербурга украл деньги из ящика для пожертвований. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сотрудники транспортной полиции поймали в Пулково 38-летнего петербуржца, который украл деньги из ящика для пожертвований. Его в аэропорту установила одна благотворительная организация, помогающая детям-инвалидам.

- Установлено, что злоумышленник, находясь в центральном пассажирском терминале аэропорта, прикрыл своим чемоданом прозрачный ящик и донес его до туалета. Там, вскрыв замок, совершил хищение наличных, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления на транспорте МВД России.

При этом злоумышленник забрал только купюры, а всю мелочь, в том числе иностранные монеты, бросил в ящике. После того, как преступление вскрылось, полицейские по видео с камер наблюдения установили подозреваемого и задержали его. В отношении мужчины, укравшего 34 тысячи рублей, завели уголовное дело.

По статье «Кража» ему грозит до двух лет тюрьмы.