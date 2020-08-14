Названа окончательная дата появления полицейского участка в Мурино

Отделение полиции в Мурино построят в 2021 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Ленинградской области обещают построить столь долгожданный полицейский участок в Мурино в 2021 году. Жители «муравейника» ждут отделение МВД еще с самого начала застройки. Как заверяют в правительстве 47-го региона, для строительства участка на самом деле уже все готово. Есть проект, который осталось только «привязать» нужной территории. Землю уже подготовили к передаче городского ГУ МВД.

- Губернатор Александр Дрозденко уже подписал письмо в адрес министра внутренних дел Владимира Колокольцева, чтобы включить финансирование строительства нового пункта полиции в Мурино в соглашение, в рамках которого МВД оперативно строит современные отделения по всему региону, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Из бюджета региона на создание участка выделят 150 млн рублей. Строительство могут начать уже в этом году после соответствующей отмашки МВД. Крайние сроки возведения участка и подключения здания к сетям – не больше года.