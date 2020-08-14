В тоннеле под Литейным мостом на два месяца ограничат движение

Под литейным мостом два месяца будет идти ремонт. Фото: Яндекс. Карты

На целых два месяца в центре Петербурга появится проблемное место. Пробки будут собираться на подъездах к Литейному мосту и под ним. Причиной трудностей для автомобилистов станут дорожные работы в тоннеле.

- В связи с заменой асфальтобетонного покрытия проезжей части и ремонтом стенки (расшивка швов и абразивная очистка гранитной облицовки) левобережного тоннеля у Литейного моста будут введены поэтапные ограничения движения транспортных средств от Воскресенской набережной до набережной Кутузова в обе стороны движения, - сообщает пресс-служба петербургского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Ограничения на проезд будут действовать ровно два месяца - с 15 августа по 15 октября 2020 года. Водителям предлагают внимательно следить за дорожной ситуацией и прокладывать маршрут движения в объезд.