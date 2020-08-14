13 тысяч детей отдохнули в загородных лагерях Санкт-Петербурга и Ленобласти во время пандемии

В Санкт-Петербурге и Ленобласти открываются новые детские лагеря после послаблений по коронавирусу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Роспотребнадзор открыл еще больше детских лагерей из-за улучшения эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Появилась первая статистика – больше 13 тысяч ребят сумели отдохнуть в 28 оздоровительных учреждениях как города, так и региона. В некоторых лагерях, работавших с начала июля, уже дали старт четвертой летней смене.

- Загородные лагеря работают в закрытом режиме. Ребята и сотрудники не выходят за его территорию до конца смены. Из-за пандемии коронавируса нет традиционных массовых мероприятий. Все помещения лагерей дезинфицируют. Проводится постоянный медицинский контроль, всех сотрудников тестируют на наличие инфекции, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

При этом большая часть разнообразных мероприятий проводится на свежем воздухе. Добавим, что в список льготных категорий в этом году включили детей медработников, которые лечат больных с COVID-19.