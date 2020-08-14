155 лет исполнилось Ленинградскому зоопарку

Ленинградский зоопарк празднует юбилей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинградский зоопарк отметил юбилей в 155 лет. За все это время он закрылся лишь дважды. Первый раз – в страшную блокадную зиму 1941-1942 годов. А второй, как можно догадаться, во время пандемии коронавируса. Да и официально это называли приостановлением деятельности, когда животные слегка отдохнули от людей и побыли наедине друг с другом вдали от инфекции.

14 августа зверушки принимают поздравления от первых лиц Северной столицы.

- Наш зоопарк – один из старейших в России и один из самых северных в мире. Его любят и петербуржцы и гости Северной столицы. Многие питомцы зоопарка стали родоначальниками целых звериных «династий», и их родственников можно встретить в зоопарках разных стран. Сегодня сотрудники учреждения продолжают лучшие традиции, которые когда-то заложили предшественники, и ведут масштабную просветительскую, природоохранную и научную работу, - отметил губернатор Александр Беглов.

Напомним, сейчас зоопарк работает с ограничениями по коронавирусу. В частности, от посетителей требуют надевать маски и соблюдать дистанцию.