Седой мужчина попытался ограбить банк на улице Савушкина

Неудачливый грабитель ушел ни с чем из банка в Приморском районе Санкт-Петербурга. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Полиция по горячим следам задержала мужчину, который попытался ограбить банк на улице Савушкина в Санкт-Петербурге. Злоумышленник с седыми волосами и защитной маской на лице заявился в офис около пяти вечера и потребовал отдать ему деньги. С собой у него, судя по записи с камеры видеонаблюдения, был какой-то предмет, похожий на взрывное устройство. Но представление горе-артиста быстро пресекла сотрудница банка, нажавшая на тревожную кнопку.

Трюк с бритьем бороды не сработал. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

- Злоумышленник скрылся, ничего не похитив. Его нашли в квартире своей сожительницы. К моменту задержания он даже успел сбрить бороду, чтобы его не узнали. Ему 50 лет и, как рассказывает мужчина, на такой поступок его толкнуло трудное материальное положение. Ранее злоумышленника уже судили, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что на неудавшегося грабителя могут завести уголовное дело по факту разбоя.