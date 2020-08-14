Деревообрабатывающий завод загорелся в Песочном

Завод загорелся на Ленинградской улице в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Загорелось деревообрабатывающее предприятие, которое находится на Ленинградской улице в поселке Песочный в Санкт-Петербурге. Взволнованные очевидцы вызвали на место спасателей МЧС. Сейчас пожарные активно тушат огонь.

- Пожар охватил все производственное здание, находящееся на территории деревообрабатывающего завода, размером 100 на 20 кв.м. и высотой 15 м. В 20:26 ранг пожара повышен до № 2. К ликвидации привлекли 19 единиц техники и 75 человек, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По предварительной информации, никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

Масса фотографий с места происшествия появляется в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Судя по снимкам, с территории завода виднеется густой дым. По словам очевидцев, говорить о пострадавших пока рано. На месте дежурят машины «скорой».

- Там ангар большой горит! Пожарные на месте уже. Запах ужасный. Заправку рядом закрыли. Надеюсь, без жертв. Небольшая пробка собирается тем временем на дороге, - рассказывает автоледи, проезжавшая мимо места события.

Позднее в МЧС добавили, что, по предварительной информации, пострадавших в пожаре нет.