«Пятилетку» реабилитации бездомных разработают в Санкт-Петербурге

Для петербургских бездомных разработают "пятилетку" реабилитации. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга разрабатывают пятилетнюю программу профилактики бездомности. Главной целью инициативы является социализация горожан без места жительства в обществе. Бездомным обещают тщательнее помогать с устройством на работу и адаптацией к нормальной жизни. В частности, согласно «пятилетке», срочные соцуслуги для бродяг значительно расширят.

- Планируется оперативно организовать пункты обогрева и питания для данной категории населения. Также бездомным будут оперативно помогать в восстановлении паспорта. Вдобавок предлагается расширить перечень оснований для оказания бесплатной медицинской помощи нуждающимся, - рассказывают в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева.

Добавим, что прошедшие месяцы пандемии коронавируса в городских социальных домах находились 152 бездомных. Сейчас в Центре учета и соцобслуживания состоит 3366 человек.