Почти сотню человек привлекли к тушению горящего ангара на заводе в Песочном

92 пожарных потушили жуткий пожар в ангаре деревообрабатывающего завода. Фото: vk.com/spb_today

92 пожарных привлекли к тушению пылающего ангара площадью 100 на 20 квадратных метров на деревообрабатывающем заводе, который находится на Ленинградской улице в поселке Песочный. Напомним, огонь распространился на 2000 квадратных метров здания. Причину пожара, естественно, еще не установили. По предварительной информации, пострадавших нет.

- В 20:02 пожару присвоили номер сложности 1 БИС, а в 20:26 минут – второй уровень сложности. К тушению пожара привлекли 22 единицы техники и 92 члена личного состава МЧС. В 20:59 минут пожар успешно локализовали. Сейчас пожарные разбирают сгоревшие конструкции и занимаются их проливкой, - рассказала замначальника пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Анна Изам.

Очевидцы публиковали фотографии с места происшествия в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Мощный дым виднелся даже из районов, отдаленных от Песочного. Какое-то время на Ленинградской улице держалась пробка, но сейчас все свободно.