«Лада» сбила двух детей на велосипеде на набережной Фонтанки

Два ребенка пострадали в жестком ДТП на набережной реки Фонтанки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Двое детей, двигавшихся не велосипеде, попали под колеса «Лады» на набережной реки Фонтанки. Жесткое ДТП произошло около 18:20 у дома №133. Известно, что ребята ехали вдвоем на одном велосипеде по краю дороги. Тот, что постарше, рулил, а второй сидел на багажнике. 57-летний водитель легковушки по неизвестной причине вовремя не заметил ребят и зацепил их.

- Мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2104, столкнулся с 15-летним велосипедистом, который двигался по проезжей части в попутном направлении. На велосипеде находился пассажир – мальчик 7 лет. В результате ДТП оба ребенка получили травмы вредней степени тяжести. По факту аварии проводится проверка, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что тремя часами ранее в Ленобласти в ДТП тоже пострадал ребенок. «Форд» въехал во встречный «Мерседес». В итоге во второй иномарке погиб водитель, а 22-летняя пассажирка с трехлетней малышкой получили тяжелые и легкие травмы соответственно.