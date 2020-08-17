Каршеринг разнес ограждение набережной у причала прогулочных катеров на Фонтанке

Водитель каршеринга устроил красочное ДТП на набережной Фонтанки. Фото: vk.com/spb_today

Очередное серьезное ДТП с участием машин каршеринга произошло в Санкт-Петербурге. На этот раз водитель прокатного авто не справился с управлением и вылетел на пешеходную часть набережной реки Фонтанки. Здесь автомобиль снес ограждение и едва не свалился на причал для прогулочных судов.

- За пять минут, до аварии, внизу стояла толпа народу, из желающих прокатится на теплоходе. Чудо, что без жертв обошлось. Тумбу и две решетки на причал выкинуло, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент произошел напротив дома номер 71 по набережной Фонтанки. А свидетели происшествия грустно шутят, что водитель, видимо, хотел покататься на катере, но забыл выйти из машины.

По предварительным данным, никто в аварии не пострадал, в обстоятельствах инцидента разбираются инспектора ГИБДД.

А саму машину уже можно списывать в утиль.