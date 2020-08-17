10-летний мальчик проткнул другу глаз шампуром в Ленобласти

Шампур в глаз получил 11-летний мальчик от друга во время катания на велосипеде в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

10-летний мальчик кинул шампур прямо в глаз своего друга в Ленобласти. Ребенка срочно госпитализировали в больницу с проникающим склеральным ранением в тяжелом состоянии.

А началось все с того, что ребята отдыхали на даче с родителями в деревне Вартемяги во Всеволожском районе. В какой-то момент мальчики поехали кататься на велосипедах на местный песчаный карьер. Во время поездки один из них нашел на дороге старый шампур и кинул прямиком в товарища.

- Как рассказывает ребенок, он хотел выбросить шампур, а не целенаправленно кинуть в друга, но по неосторожности попал ему в глаз. 11-летний пострадавший сейчас находится в детской горбольнице №19 в Санкт-Петербурге. С ним находится его мать, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Известно, что родители мальчика, бросившего шампур, нигде не работают. К ним уже выезжал полицейский совместно с сотрудником отдела по делам несовершеннолетних для серьезного разговора.