Металлическая перекладина рухнула на 8-летнюю девочку во дворе дома в Кингисеппе

Перекладина упала на 8-летнюю девочку в Ленобласти. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Металлическая конструкция упала на 8-летнюю девочку во дворе дома на улице Федюкинского в Ивангороде, что в Кингисеппском районе Ленобласти. Малышка играла возле перекладины, как вдруг та покосилась и рухнула прямиком на нее. В результате ребенок получил тяжелые травмы. Девочку оперативно госпитализировали в одну из больниц.

Происшествием уже занялся Следком.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших тяжкий вред здоровью. По мнению следствия, установка металлической конструкции и благоустройство дворовой территории прошли с нарушениями, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Если виновника найдут, то ему грозит вплоть до 6 лет лишения свободы вместе с большим штрафом.