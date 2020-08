На Little Big подали в суд за плагиат

У Little big требуют почти 12 млн рублей через суд за плагиат. Фото: скриншот клипа Uno

Валь Толетов, один из авторов популярной композиции «Раз-раз-раз это Хардбасс» и член Hard Bass School, подал в суд на петербургскую группу Little Big, известную уже по всему миру благодаря хиту Uno для «Евровидения». Музыкант дал интервью YouTube-каналу «Здесь настоящие люди», в котором обвинил команду Ильи Прусикина в плагиате.

- Бас у песен Little Big «Pop on the top» и «Слэмятся пацаны» абсолютно идентичен с нашим. Конкретно этот бас был лично разработан нами в программе для монтажа. Они нигде не могли его взять. Стоит задать какой-то тренд, и все начинают его пародировать, - рассказал Толетов ведущему YouTube-канала.

Также Hard Bass School считают, что Little Big своровала у них образ гопников и танцевальные движения. Сумму ущерба оценили в 11 миллионов и 750 тысяч рублей.

Добавим, что многие поклонники и тех и других музыкантов восприняли ролик как шутку. Заявлений от Ильи Прусикина и Little Big по ситуации еще не было.