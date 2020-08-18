Петербуржцы переживают за доходный дом Крючкова, полюбившийся маргиналам

Доходный дом Крючкова в Санкт-Петербурге "облагородили" маргиналы. Фото: vk.com/mytndvor

Жители Центрального района Санкт-Петербурга бьют тревогу в соцсетях, рассказывая о плачевном состоянии дома-памятника Крючкова, расположенного на улице Ломоносова, 18. По словам горожан, местные парадные превращаются в маргинальные трущобы. Многие стены разукрашены граффити. Кое-где осыпается штукатурка. Да и в целом, везде царит грязь и пыль.

Граффити, пыль, грязь и отваливающаяся штукатурка беспокоит местных жителей. Фото: vk.com/mytndvor

- Дом построен архитектором Хреновым в конце 19-го века. Здесь же располагается и детский сад № 78. Каждый день приходящие сюда дети смотрят на эти стены, привыкая к жизни в трущобах. Самое интересное, что здесь ежедневно проводятся экскурсии. Приходящим, видимо, очень приятно смотреть на этот позор нашего города, - пишет автор обращения Ярослав в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания» во «Вконтакте».

Активисты обещают добиться от УК каких-либо мер. Фото: vk.com/mytndvor

Активисты хотят добиться каких-либо действий от управляющей компании и просят осветить проблему в СМИ. Примечательно, что дверь доходного дома закрыта на домофон, но хулиганы всегда находят лазейку.