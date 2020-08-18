«Кровавые» грибы нашли в лесах Ленинградской области

Уникальный "кровавый" гриб нашли в лесу под Волховом. Фото: vk.com/grib_spb

Страшный «кровоточащий» гриб нашли в Волховском районе Ленинградской области. На редкое растение, встречающееся больше в Южной Европе, в лесу наткнулись грибники. Фото уникального гриба они разместили в соцсетях.

- Неожиданная находка в лесах Волховского района! Ядовитый гриб «Кровавый зуб», - сообщается в группе ВКонтакте «Грибы и грибники СПб».

В приведенной справке отмечается, что Hydnellum peckii - так на латыни называется гриб, имеет еще несколько красочных названий. Его именуют «Дьявольские слезы», «Кровоточащий ежовик» или даже «Клубника со сливками» - кому что напоминает.

Сам гриб относится к ядовитым, несъедобным видам, которые широко распространены в хвойных лесах Европы и Северной Америки.

Но судя по комментариям в соцсетях, подобные «кровавые» грибы есть и в отечественных лесах. А «кровь» у них по консистенции похожа на смолу.

- Эти красные капли, как смола . Я такой пальцем тыкнула - удивилась еще что это за чудо, - пишет одна из любительниц походов за грибами.