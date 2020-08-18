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На станции метро «Проспект Большевиков» человек упал на рельсы

Движение составов по оранжевой ветке ограничено
Петр КиберПетр КиберПетрКибер
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На станции "Проспект Большевиков" человек упал на рельсы. Фото: vk.com/spb_today

На станции "Проспект Большевиков" человек упал на рельсы. Фото: vk.com/spb_today

Движение по четвертой, оранжевой ветке петербургского метро прерывалось из-за падения человека на рельсы. ЧП произошло около трех часов дня на станции «Проспект Большевиков». Из-за этого составы ходили по сокращенному маршруту.

- В 15:05 падение пассажира на путь. Движение осуществляется от станции «Спасская» до станции «Площадь Александра Невского», - сообщала пресс-служба метрополитена.

Пока на «Проспекте Большевиков» работали медики и спасатели, сама станция была закрыта на вход. Пассажиры в соцсетях сообщали о большом скоплении людей на улице у входа в вестибюль.

Работы на месте ЧП продолжались около получаса, после чего метро открыли.

- В 15:28 движение на Линии 4 восстановлено, - сообщает пресс-служба подземки.

Сейчас поезда ходят по оранжевой ветке в обычном режиме. Сведений о судьбе пострадавшего пока не поступало.

ЧП