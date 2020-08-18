Девушка погибла под колесами поезда на станции метро «Проспект Большевиков»

На станции "Проспект Большевиков" погибла девушка. Фото: vk.com/spb_today

Молодая женщина погибла под колесами поезда на станции метро «Проспект Большевиков». Трагедия произошла днем 18 августа. Сначала стало известно о задержке движения составов из-за падения человека на рельсы, а потом о гибели девушки сообщили очевидцы.

- Молодая пассажирка, лет 25, упала под поезд. Ей отрезало ногу и она скончалась на месте, - пишут «Невские новости» со ссылкой на свидетелей происшествия.

Одновременно с этим появились фотографии с места происшествия, на которых видно тело погибшей, накрытое черным пакетом.

Напомним, что первые сообщения о ЧП поступили в 15:05. С этого момента поезда ходили по четвертой, оранжевой ветки только от «Спасской» до «Площади Александра Невского».

На устранения последствий инцидента понадобилось 23 минуты и в 15:28 движение по всей линии было восстановлено в полном объеме.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.