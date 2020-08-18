Филатовская детская больница переходит в штатный режим работы

Детская больница имени Филатова переходит к обычной работе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургская Детская больница № 5 имени Филатова возвращается к обычному режиму работы. Большая часть медучреждения , которое с 1 марта принимало инфекционных больных с коронавирусом, теперь функционирует штатно. Но и детей с инфекцией COVID-19 здесь также ждут.

- Больница возобновляет прием пациентов по профилям хирургия, травматология, оториноларингология и гинекология, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Чтобы попасть на плановое лечение, юным пациентам и их родителям необходимо иметь результат теста на отсутствие коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 методом ПЦР сроком не более 7 дней.

При экстренной госпитализации, ребенка положат в инфекционное отделение а после проведения теста, переведут на обычное.

Параллельно в Филатовской больнице работают два приемных отделения - одно инфекционное, а второе - обычное. Потоки поступающих больных разделены, а персонал закреплен за отделениями, чтобы избежать заражения.