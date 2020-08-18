Психоневрологический интернат №1 оштрафовали за нарушения по коронавирусу

ПНИ №1 Санкт-Петербурга оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушения по коронавирусу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Очередное медучреждение Санкт-Петербурга попалось на нарушениях по коронавирусу. На этот раз штраф в 100 тысяч рублей придется оплатить Психоневрологическому интернату №1 из Зеленогорска. Проверка Роспотребнадзора показала, что в больнице даже в июле не ввели усиленные меры по борьбе с COVID-19.

- Тестирование пациентов, контактировавших с больными инфекцией, проводилось несвоевременно, а также им не назначали экстренную профилактику. За контактными сотрудниками медучреждения не устанавливали наблюдение. Сами медработники не использовали защитные перчатки, - передают претензии Роспотребнадзора в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Помимо этого специалисты выявили многие нарушения в столовой, связанные с мытьем посуды, хранением продуктов и дезинфекцией. Адвокат интерната в суд явилась и вину полностью признала, заверив, что сейчас медучреждение все исправило.