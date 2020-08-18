Роспотребнадзор снял запрет на посещение детдомов в Санкт-Петербурге

С 19 августа в детские дома в Санкт-Петербурге снова будут пускать посетителей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор все-таки снял запрет на посещение детских домов в Санкт-Петербурге. Ранее к ребятам не допускали посторонних, чтобы не распространить коронавирус. 18 августа депутат ЗакСа Северной столицы Надежда Тихонова обратилась к губернатору Александру Беглову с просьбой повлиять на ситуацию.

- Потенциальные родители не входят в перечень лиц, которым разрешено посещать детские дома. Но дети не должны ждать! – отметила Тихонова.

К делу подключилась уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина, договорившись с главным санитарным врачом Наталией Башкетовой. С 19 августа 2020 года тысячи сирот вновь получат возможность найти себе новую семью.

- Однако детдомам необходимо проводить профилактические мероприятия по предупреждению распространения коронавируса, - добавили в пресс-службе детского омбудсмена в Санкт-Петербурге.