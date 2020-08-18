Житель Ленобласти попался на краже двух световых маяков с реки Свирь

Воришка разобрал на детали два световых буя на реке Свирь в Ленобласти. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Транспортная полиция поймала воришку, стащившего два буйка с реки Свирь в Ленинградской области. Оказалось, что плавучие маяки были не простые, а световые. Их цвета обозначали границы водного пути, которые безопасны для прохождения судов в ночное время. 33-летний злоумышленник как раз действовал после заката, надеясь, что никто его не заметит. Однако местные жители быстро наткнулись на подозрительного мужчину и сообщили в полицию.

Внутренности буйков. Фото: УТ МВД России по СЗФО

- Он плавал на своей моторной лодке, подплывал к буям и отсоединял их фонари и батареи. Разобранными оказались два маяка – красного и белого цветов. По признакам преступления возбуждено два уголовных дела по статье за кражу, - передает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Теперь воришке грозит крупный штраф, принудительные работы или же лишение свободы на срок до двух лет.