Кинотеатры в «МЕГА Дыбенко» и «МЕГА Парнас» откроются с 20 августа

Кинотеатры в МЕГАх откроются с 20 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кинотеатры в Санкт-Петербурге остаются закрытыми и откроются не раньше сентября, а вот в МЕГАх Дыбенко и Парнас посмотреть кино можно будет уже с 20 августа, ведь территориально оба торговых комплекса расположены в Ленинградской области.

- Работа будет осуществляться с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора. Вместимость кинозалов ограничена 50 %, а кресла можно занимать в шахматном порядке. Интервалы между сеансами увеличены до 30 минут для дополнительной уборки и дезинфекции, - пишут «Невские новости».

Кроме этого, билеты будут проверять бесконтактным способом, а на входе в залы установят дополнительные санитайзеры для рук.

Что касается репертуара, то это будут фильмы, вышедшие в прокат перед закрытием кинотеатров в марте 2020 года. а также новинки: «Побег из Претории», «Поезд в Пусан 2: Полуостров», «Мой шпион».