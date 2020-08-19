Школу для слабовидящих детей проверили на готовность к 1 сентября в Санкт-Петербурге

Территорию школы имени Грота для слабовидящих детей подготовили ко Дню знаний в Петербурге / Фото: Смольный

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга совместно с администрацией Красногвардейского района в среду, 19 августа 2020 года, провели проверку готовности школы-интерната имени Грота к приему воспитанников в новом учебном году. Заведение специализировано для детей с нарушениями зрения. Годом ранее в школе прошла масштабная реконструкция территории, чтобы ученики могли с интересом проводить время и познавать мир.

- Очень востребованной детьми стала сенсорная площадка во дворе, которая помогает адаптироваться к реальной городской среде, - рассказали в Смольном.

На территории школы создано несколько зон. Есть звуковая зона с несколькими играми, прудиком и деревянным мостиком над ним. С озерца начинается "Сад ощущений". По нему проходят дорожки с покрытиями разных видов, набор тактильных игровых элементов и стол для сыпучих материалов.

В следующей зоне для детей устроен "Аптекарский огород" с множеством растений. Большую часть территории занимает спортивная площадка.

В новом учебном году 1 сентября 2020 года школа-интернат имени Грота примет более 370 детей.