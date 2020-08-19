Покрывала GIVENCHY из Узбекистана задержали на петербургской таможне

"Брендовые" покрывала из Узбекистана задержали на петербургской таможне. Фото: СЗТУ.

Крупную партию стеганых покрывал из Узбекистана задержали на Южном таможенном посту в Санкт-Петербурге. Причиной особого внимания со стороны инспекторов стало наличие модной французской торговой марки GIVENCHY, которая не очень вяжется с изделиями из Средней Азии.

- Товары в количестве 102 штук были признаны контрафактными. В отношении получателя возбуждено административное дело за незаконное использование чужого товарного знака. Ущерб оценивается правообладателем в сумму более 4 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

При этом вся партия узбекских покрывал составляла больше восьми тысяч штук, но не все из них оказались «брендовыми».

За данное нарушение виновным грозит штраф до 200 тысяч рублей плюс конфискация товара. А понесший ущерб правообладатель наверняка обратится в суд за возмещением убытков.