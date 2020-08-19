44 аварии с начала августа: в ГИБДД обеспокоены ростом числа ДТП с велосипедистами

Велосипедист обязан переходить дорогу пешком, но не все это помнят и знают. Фото: Олег ЗОЛОТО

Резкий рост числа аварий, произошедший за две с небольшим недели августа, вынудил петербургское управление ГИБДД выступить с предупреждением и напоминанием всем водителям и обладателям двухколесного транспорта.

- Только за 17 августа произошло шесть ДТП – наездов на велосипедистов, при этом в пяти случаях это произошло из-за нарушений ПДД велосипедистами: несоблюдение очередности проезда и пересечение проезжей части по пешеходному переходу не спешившись, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

А всего с начала августа случились 44 аварии с велосипедистами, в которых два человека, в том числе ребенок, погибли и 43 (9 детей) пострадали.

В Госавтоинспекции напоминают, что дети до 14 лет не имеют права выезжать на проезжую часть, а старшие велосипедисты обязаны двигаться по велодорожке или правому краю проезжей части. Проезд по тротуарам возможен, если он не угрожает пешеходам. А при переходе дороги «наездники» обязаны слезать с велосипеда.