Александринский театр назвал дату открытия после самоизоляции

Александринский театр откроется 2 сентября после самоизоляции Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Александринский театр Санкт-Петербурга объявил о том, что выходит из вынужденного из-за коронавируса карантина. Так, 2 сентября 2020 года, здание Основной сцены вновь откроет свои двери для посетителей. Первым представлением станет премьера театрализованной оратории "Маузер".

- Согласно рекомендациям Роспотребнадзора в театре действуют особые меры безопасности. В их числе – "шахматная рассадка" публики, которую будут проводить перед началом каждого спектакля билетеры театра, - рассказали в Александринке.

Отмечается, что посетителей могут пересадить, если они приобрели билеты в партер или за креслами. Ношение маски в театре и билетной кассе, а также соблюдение социальной дистанции обязательны.

Билеты на спектакли нового сезона в Александринский театр продаются уже с 12 августа. А вот с 3 августа в кассе Александринского театра в здании Основной сцены осуществляются операции возврата билетов, приобретенных в кассах театра.