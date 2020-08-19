Экотропа открылась в заказнике "Сестрорецкое болото"

Новая экотропа "Сестрорецкие болота" открылась в Санкт-Петербурге / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге в среду, 19 августа 2020 года, открылась новая экологическая тропа. Пешеходный маршрут с информационными стендами, деревянными настилами и смотровыми площадками проявился в природном заказнике "Сестрорецкое болото". Длина маршрута составляет 3,5 километра.

- Заказник «Сестрорецкое болото» - это уникальный природный комплекс, сохранившийся в неизменном состоянии, несмотря на длительное освоение. Площадь территории составляет 1877 гектаров. С маршрута можно увидеть разнообразные формы болот: низинное, переходное, верховое, каждое с характерным для него сообществом флоры и фауны, - рассказали в Смольном.

Экотропа в Сестрорецке не единственная в Петербурге. 6 лет назад был открыт первый маршрут в 2,8 километров на территории памятника природы «Комаровский берег». Экологические маршруты обустроены также на территории памятника природы «Дудергофские высоты» и государственного природного заказника «Западный Котлин».