Петербургским автомобилистам продлили срок действия водительских прав, истекших во время самоизоляции

Петербургские водитель смогут ездить с истекшими правами до конца года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобилисты из Санкт-Петербурга до конца года смогут ездить по водительским права, даже если у тех уже закончился срок действия. В среду, 19 августа 2020 года, в управлении ГИБДД города сообщили, что удостоверения, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, признаются действительными до 31 декабря 2020 года.

- Для замены таких водительских удостоверений реализована дополнительная возможность подачи заявления посредством электронной почты, - рассказали в ГИБДД Северной столицы.

Для восстановления удостоверения в режиме онлайн надо зайти на официальный сайт Госавтоинспекции, в разделе «Подразделения Госавтоинспекции» выбрать экзаменационное подразделение. В письме должны быть заявление, паспорт, медицинское заключение, старое водительское удостоверение, квитанция об уплате госпошлины.

В случае принятия положительного решения по заявлению, с автомобилистом будут согласованы время и дата личного посещения подразделения Госавтоинспекции для оформления водительского удостоверения.