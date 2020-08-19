Число смертельных преступлений выросло в 2020 году в Ленинградкой области

Преступность выросла в 2020 году в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За минувшие семь месяцев 2020 года в Ленинградской области было зарегистрировано на 13,4 процентов больше преступлений, чем за тот же период годом ранее. При этом, как сообщается 19 августа 2020 года, количество не раскрытых дел увеличилось более чем на треть.

- Ленинградская область заняла пятую строчку рейтинга регионов с наибольшим ростом числа преступлений. Петербург оказался на седьмом месте с показателем роста в 9,8 процентов, - пишет "Мойка78".

Больше всего выросло киберпреступлений. Число противоправных деяний, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, за прошедшие с начала года семь месяцев выросло в Ленобласти более, чем на 184 процентов.

Число смертельных преступлений в 47-м регионе выросло на 34,5 процента. По этому скорбному показателю территория заняла четвертую строчку в десятке.

В целом, за истекшие семь месяцев года в Ленинградской области было зарегистрировано более 15 тысяч преступлений различного характера и тяжести. В июле — более 2,3 тысяч.