Участок набережной Фонтанки отремонтируют за 175 млн рублей до мая 2021 года

На набережной Фонтанки пройдет капремонт. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стартовал капитальный ремонт набережной Фонтанки на участке в створе Бородинской улицы. Привести в порядок предстоит ровно 102 метра на левом берегу реки, которые сейчас находятся, мягко говоря, в неудовлетворительном состоянии. На участке просело гранитное мощение, что говорит о разрушении бутовой кладки. В итоге между плитами раскрылись швы, отчего пострадал водоотвод с тротуара.

- Подрядчик «Строительная компания «Орион плюс» должен восстановить дорожные конструкции. Для этого рабочие усилят основание подпорной стенки, отреставрируют гранитную облицовку набережной вместе с переборкой и тротуарными плитами, а также решетками и тумбами ограждений, - передает пресс-служба Смольного.

Работы по капремонту продлятся практически год – вплоть до мая 2021 года. На все про все потратят не больше 175 миллионов рублей.