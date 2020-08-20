Экотропа появилась в природном заказнике «Сестрорецкое болото»

Экологическую тропу в заказнике "Сестрорецкое болото" открыли в Санкт-Петербурге. Фото: комитет по природопользованию Санкт-Петербурга

Экологическая тропа с деревянными настилами появилась в природном заказнике «Сестрорецкое болото» в Санкт-Петербурге. Пешеходы могут прогуляться по маршруту в 3,5 километра уже с 19 августа. На пути встречаются тематические стенды, рассказывающие об особенностях местности, а также смотровые площадки для созерцания или фотографий.

3,5 километра маршрута позволяют посмотреть на разнообразные формы болот. Фото: комитет по природопользованию Санкт-Петербурга

Путешествуя по маршруту, петербуржцам откроются виды на самые разные формы болот с уникальной флорой и фауной: низинные, переходные, верховые. Площадь всего заказника составляет внушительные 1877 гектаров.

- Новая экотропа помогает познакомиться с уникальным природным и историческим наследием этой территории. Развитие особо охраняемых природных территорий крайне важно для популяризации экотуризма, культуры и организации мест отдыха для петербуржцев, - цитируют главу комитета по природопользованию Дениса Беляева в пресс-службе Смольного.