Жарко и без дождей будет в Санкт-Петербурге 20 августа

Днем 20 августа в Петербурге будет жарко. Фото: Артем КИЛЬКИН

Природа решила подарить настоящее лето петербуржцам в предпоследнюю неделю августа. С понедельника в городе стоит теплая и солнечная погода. Такой она останется и до выходных. Четверг не станет исключением и порадует жителей Северной столицы.

- 20 августа в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный и южный, слабый. Температура утром составит +13...+15 градусов, в течение дня столбик термометра поднимется до +22...+24. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Такую же жаркую и солнечную погоду прогнозируют и на пятницу с субботой. И это противоречит словам синоптиков, что в выходные на Петербург обрушатся дожди и придет резкое похолодание до +15 градусов. По крайне мере пока, суббота обещает быть отличной. Возможно, пресловутое «проклятье выходных», когда хорошая погода в будни сменяется ненастьем в уик-энд, на этот раз не случится.

На 8 утра четверга в городе ясно. Контрольные термометры показывают +13,6, ветра нет. Давление составляет 761,2 мм ртутного столба, а влажность достигает 82 процентов.