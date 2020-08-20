Мужчина на моноколесе снес папу с ребенком, перебегавших дорогу

"Моноколесник" сбил пешеходов на набережной Фонтанки. Фото: vk.com/spb_today

Необычное ДТП произошло днем 19 августа на набережной реки Фонтанки. Здесь мужчина на моноколесе, ехавший по выделенной полосе для велосипедистов, сбил пешехода с ребенком, которые перебегали дорогу между стоящими в пробке машинами.

- На Фонтанке моноколесный, мчащийся по выделенной велосипедной дорожке сбил родителя с ребенком перебегающих проезжую часть, - пишут очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На кадрах съемки видеорегистратора одной из стоящих в пробке машин видно, как мчащийся на моноколесе мужчина сносит папу с ребенком, неожиданно выскочивших из-за другого автомобиля.

По счастью, серьезных травм, по видимости, удалось избежать. Ребенок остался стоять на ногах, а его папа встал и отряхнулся. Впрочем, официальных данных об аварии и возможных пострадавших пока не поступало.

Отметим, что отдельные модели моноколес могут развивать скорость до 80 километров в час. Права для езды на них не требуются.