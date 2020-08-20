Ленинградскую атомную станцию «заминировали» через московский роддом

Ленинградскую атомную станцию "заминировал" неизвестный шутник. Фото: vk.com/leningradaes

Спецслужбам пришлось срочно вмешаться в работу Ленинградской атомной станции. Причиной для появления силовиков на стратегическом объекте стало анонимное сообщение о минировании ЛАЭС. Останавливать реакторы, конечно, никто не стал, но проверить территорию пришлось срочно.

- 19 августа в дежурную часть петербургского Главка поступило сообщение, о том что на

электронную почту родильного дома № 17, расположенного в г.Москва, пришло электронное письмо о минировании объектов на территории Москвы и Московской области, а также всех российских АЭС, - сообщает источник в правоохранительных органах.

После получения сигнала полицейские проверили ЛАЭС-1 и новую, строящуюся ЛАЭС-2 в Сосновом Бору, но ничего подозрительного не нашли. Эвакуация персонала со станций не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, лже-минера ищут.