Названа дата открытия Екатерининского дворца в Царском Селе

Екатерининский дворец в Царском Селе откроют для посетителей 21 августа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Музей-заповедник Царское Село в Санкт-Петербурге в пятницу, 21 августа 2020 года, вновь откроет для посетителей церковь Воскресения Христова и личные покои великого князя Павла Петровича в Екатерининском дворце. Из-за карантина этот маршрут был недоступен более четырех месяцев.

- Маршрут включает осмотр церкви и хоров, а также апартаментов Павла Петровича. Это Предхорная, Китайская голубая гостиная, Парадная голубая гостиная, Скульптурный и Живописный кабинеты, Опочивальня Марии Федоровны, Камер-юнгферская и Малая проходная комната, - рассказали в Царском Селе.

Посетителям будет доступен не весь дворец, а лишь один из маршрутов / Фото: ГМЗ Царское Село

Согласно рекомендациям, направленным на борьбу с распространением коронавируса, на экспозицию допускаются посетители только в масках и перчатках группами по пять человек. При входе выдаются аудиогиды, есть возможность экскурсионного обслуживания.

Напомним, что 19 августа музей вновь открыл вход в Екатерининский парк со стороны Кадетских ворот. Теперь для посетителей действуют всего четыре входа в парк: рядом с Лицейской аркой, у павильона «Эрмитажная кухня», у Орловских и Кадетских ворот.