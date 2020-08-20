Льготных кредитов на 43 млрд рублей выдали горожанам банки Санкт-Петербурга с конца апреля 2020 года

С апреля 2020 года петербургские банки выдали льготных кредитов на 43 миллиарда рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Более 20 тысяч льготных кредитов выдали банки Санкт-Петербурга с конца апреля по август 2020 года. По данным от 20 апреля, программами воспользовались более 12,6 тысяч семей и почти 8,5 тысяч организаций. Таковы данные мониторинга банковского сектора, проводимого Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга на еженедельной основе.

- Так, с конца апреля крупнейшими банками одобрено и выдано 12647 льготных ипотечных кредитов. Общая сумма кредитования превысила 43 миллиардов рублей, - сообщили в Смольном.

Еще 6981 организаций воспользовались программой льготного кредитования бизнеса и некоммерческих организаций под 2 процента. Сумма кредитов превышает 11 миллиардов рублей.

Также 1350 организаций воспользовалось программой беспроцентных займов на выплату зарплаты работникам.