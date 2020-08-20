Велопробег «Приморская восьмерка» притормозит общественный транспорт 22 августа

22 августа в Санкт-Петербурге пройдет велопробег, который потеснит общественный транспорт. Фото: Олег ЗОЛОТО

22 августа с 8:30 до 11:30 в Санкт-Петербурге пройдет велопробег «Приморская восьмерка», который временно притормозит некоторый общественный транспорт. Как не трудно догадаться по названию, мероприятие пройдет в Приморском районе. В Смольном спешат предупредить пассажиров автобусов, трамваев и троллейбуса, что они могут ехать медленнее, чем раньше, из-за временной приостановки движения.

Маршрут велопробега следующий. Фото: Смольный

- Возможны краткосрочные приостановки движения автобусов маршрутов №№ 93, 110, 125, 126, 134А, 154, 154А, 170, 172, 180, 184, 211, 216, К-93, К-94, К-132, К-210, К-232, К-305, К-417, К-690, трамваев №№ 19, 21, 48, троллейбусов № 23, - уведомили в комитете по транспорту.

Трассу велопробега можно увидеть на изображении выше. Маршрут пройдет от здания местной администрации по улице Савушкина, Планерной улице и путепроводу, затем по улице Оптиков, Стародеревенской улице, Мебельной улице, далее по Шуваловскому проспекту, улице Оптиков, Яхтенной улице, и, наконец, по Богатырскому проспекту до молодежно-досугового центра в доме №44.