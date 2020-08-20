Краснокнижный гриб-коралл нашли в лесу в Ленобласти

Краснокнижный гриб с необычной формы коралла нашли в Ленобласти. Фото: vk.com/n_svirsky

В Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленобласти рассказали об удивительной находке – грибе-ежовике, который имеет форму коралла. По словам специалистов, он находится в списках Красной Книги России. Встретить «ежика» можно только в древних и малонарушенных лесах, так как он растет лишь на упавших и разлагающихся стволах и пнях деревьев.

К сожалению, таких лесов становится все меньше и меньше, поскольку во многих лесопарках проходят санитарные рубки и так называемые чистки леса. Соответственно, различные организмы, разлагающие упавшую древесину, могут навсегда пропасть.

- Но в Нижне-Свирском заповеднике ежовику коралловидному ничего не угрожает. По нашим правилам, все упавшие деревья остаются на земле. Таким образом, производится охрана не только крупных животных и растений, но и многих других редких и удивительных организмов, - рассказывают сотрудники госзаповедника Ленобласти во «Вконтакте».