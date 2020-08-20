Таможенники пресекли вывоз поддельной одежды с маркой Gucci и Louis Vuitton из Санкт-Петербурга

Таможенники наткнулись на тысячу контрафактных товаров под маркой люксовых брендов. Фото: sztu.customs.gov.ru

Сотрудники Балтийской таможни пресекли вывоз поддельной одежды под маркой известных брендов из Санкт-Петербурга в США. Контрафактом оказались носки, ремни, полотенца, а также галантерейные изделия. Итого таможенники изъяли больше одной тысячи разнообразных товаров. Если бы они попали в Америку, то правообладатели потерпели бы убытки на сумму больше 6 миллионов рублей.

Из-за поддельных полотенец, ремней и носков бренды могли потерпеть многомиллионные убытки. Фото: sztu.customs.gov.ru

- Сведения о товарных знаках при декларировании заявили недостоверно. На досмотре сотрудники таможни обнаружили известные товары люксовых брендов, а именно: Gucci, Armani, Tommy Hilfiger, Hermes, Louis Vuitton. Всего было выявлено более 1000 единиц товаров с признаками контрафактности. По части товарных знаков уже получен ответ о наличии признаков нарушения исключительных прав правообладателей, - рассказывают в пресс-службе Балтийской таможни.

По факту контрафактной находки возбудили два административных дела по статье за нелегальное использование чужого товарного знака.