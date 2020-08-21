Из-за Фестиваля цветов в центре Санкт-Петербурга ограничат движение

Движение по Невскому проспекту перекроют из-за "Фестиваля цветов". Фото: Олег ЗОЛОТО

«Фестиваль цветов» ограничит движение транспорта в центре Санкт-Петербурга. Мероприятие пройдет на площади Островского и Невском проспекте на следующей неделе, но подготовка к нему начинается уже сейчас.

- Остановка транспортных средств запрещена: с 22.00 22 августа до 23.59 24 августа по западному проезду площади Островского; с 22.00 27 августа до 09.00 29 августа по проезду от Певческого моста до Дворцовой площади (вдоль д. 4 и д. 68 по Дворцовой пл.), - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Но основные запреты коснутся движения автомобилей и затронут Невский проспект. Так, с 00.00 25 августа до 23.59 29 августа нельзя будет проехать по западному проезду площади Островского.

А 29 августа с 09.00 до 17.00 - по проезду от Певческого моста до Дворцовой площади; с 12.00 до 14.20 по площади Островского; с 13.50 до 15.00 поэтапно по Невскому проспекту от набережной реки Фонтанки до Дворцовой набережной.

Автомобилистов просят быть внимательнее.