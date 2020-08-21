Беглов рассказал, как будут работать школы 1 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге

1 сентября пройдет в Петербурге в обычном режиме Фото: Олег ЗОЛОТО

"1 сентября состоится". Это заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на общегородском педсовете в пятницу, 21 августа 2020 года. Градоначальник заверил, что школьная линейка пройдет в обычном режиме, но будут ограничения. Так, родителям детей придется решать, кто из них пойдет провожать чадо в школу, ведь их количество будет ограничено.Но некоторые традиции сохранят.

- Хорошая традиция – 11-классники ведут первоклассников в классы. Мы не будем ее нарушать, - отметил Беглов.

Со слов губернатора, при подготовке нового учебного года ведется активная работа с Роспотребнадзором, устанавливаются правила поведения, обработки помещений, системы для работы столовых.

- Пандемия никуда не делась, коронавирус не застрелился и никуда не исчез. Но, если мы соблюдаем правила, мы можем жить качественно. Поэтому все школы откроются, линейки будут и для детей большой праздник, - заключил градоначальник.

Так как дети давно не были в школах из-за пандемии, в этом году им придется наверстывать то, что не удалось изучить дистанционно.

- Мы рекомендовали всем коллективам начать учебный год с повторения и обобщения того, что проходили на дистанционном обучении, - подчеркнула врио председателя комитета по образованию Ирина Асланян.