Фестиваль цветов 2020 посвятят врачам Санкт-Петербурга

Фестиваль цветов в Петербурге пройдет с 28 по 30 августа 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН

В этот раз Фестиваль цветов 2020 в Санкт-Петербурге будет посвящен врачам и всем работникам медицины города. Именно они стали героями этого года, сражаясь с пандемией. Яркий праздник пройдет с 28 по 30 августа. Зрители увидят Парад цветов на Невском проспекте, состязания флористов и выступления артистов.

- 28 августа на площади Островского под аккомпанемент джазовых музыкантов состоится баттл среди мастеров флористики России, Украины, Узбекистана, Армении, Туркмении и других стран, - рассказали в Смольном.

Традиционный Парад цветов на Невском проспекте состоится 29 августа, завершился он настоящим балом Фото: Олег ЗОЛОТО

Парад цветов можно будет увидеть 29 августа на Невском проспекте. Он начнется в 14 часов. Платформы увлекут зрителей в увлекательное путешествие по России - красоты Крыма, традиции Востока и обычаи Кавказа, загадочные легенды и народные сказки. День завершится гала-концертом «Бал цветов» с участием симфонического оркестра и солистов мировой оперной сцены.

30 августа в Петропавловской крепости продолжится выставка цветочных арт-объектов, которые можно будет «оживить» с помощью специально созданного приложения с технологией дополненной реальности, которое легко скачать на телефон.